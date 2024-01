LARSEN C – Christos Papadopoulos Théâtre d’Orléans Orléans, mardi 12 mars 2024.

LARSEN C – Christos Papadopoulos Ballet sensoriel pour sept interprètes. L’envoûtante rigueur du chorégraphe grec captive l’imaginaire autant qu’elle le libère. Mardi 12 mars, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:30:00+01:00

En trois pièces magistrales, le chorégraphe a imposé sa présence sur les grandes scènes d’Europe. Sa 4e création dévoile l’imperceptible dans un ballet sensoriel d’une envoûtante rigueur.

Atteindre un mouvement d’une qualité tellement profonde et organique qu’il semble se déployer comme un phénomène naturel — un nuage qui se dissipe, le ressac immémorial de l’océan, la lente rotation du soleil et de la lune… : Christos Papadopoulos nous y a habitués. Larsen C est le nom d’un glacier détaché d’une barrière antarctique multimillénaire. Il fond à mesure qu’il se déplace, catastrophe monstre et pourtant insaisissable. Cette dérive d’une dangereuse douceur inspire au chorégraphe une pièce fascinante, jouant à dérouter nos sens. Des images fortes et prégnantes troublent insensiblement nos perceptions, désarçonnant le regard.

Voyage vibratoire dans un paysage intranquille, hommage à l’obstination acharnée du vivant, Larsen C captive l’imaginaire autant qu’il le libère.

Mar. 12 mars 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h

Teaser

Pinelopi Gerasimou pour Onassis Stegi