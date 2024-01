WARÉ MONO – Kaori Ito Théâtre d’Orléans Orléans, mardi 27 février 2024.

WARÉ MONO – Kaori Ito Éloge à la fragilité de l’enfance. La chorégraphe s’empare de l’art traditionnel japonais de réparation des objets pour sublimer les blessures. 27 et 28 février Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Début : 2024-02-27T19:00:00+01:00 – 2024-02-27T19:50:00+01:00

Fin : 2024-02-28T14:00:00+01:00 – 2024-02-28T14:50:00+01:00

Pour ce spectacle jeune public, inspiré de l’art traditionnel japonais de réparation des objets, la danseuse et chorégraphe s’est donnée pour mission de sublimer les fêlures.

Hymne à l’imperfection comme à la fragilité, le Kintsugi les magnifie avec de l’or plutôt que de les dissimuler. En croisant la culture du pays des cerisiers à sa formation à la danse occidentale, la japonaise Kaori Ito développe une gestuelle hybride et pleinement à son image. Touchée par la brutalité de confidences enfantines et convaincue que l’humanité se construit sur les failles, l’artiste a ressenti la nécessité de restaurer l’enfance. Comment réparer ces enfants et rendre leurs blessures encore plus belles ? Justement entourée d’eux, elle danse au plateau avec Issue Park, danseur coréen au style inimitable, et une marionnette grandeur nature. Ensemble, ils accentuent, décorent et soignent les cicatrices de la poupée pour les rendre précieuses et lumineuses.

Symbole de l’enfance, elle devient une belle métaphore pour refaire le monde et se sauver soi-même.

Mar. 27 fév. 19h, mer. 28 fév. 14h

Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Durée 50 minutes, tout public à partir de 6 ans

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Gregory Batardon