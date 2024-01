CORPS EXTRÊMES – Rachid Ouramdane Théâtre d’Orléans Orléans, jeudi 22 février 2024.

CORPS EXTRÊMES – Rachid Ouramdane Épopée acrobatique et chorégraphique. Deux sportifs et huit acrobates mettent au défi corps et esprits pour magnifier le mythe d’Icare. 22 et 23 février Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 35€, 20€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Début : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Pour cette épopée acrobatique et chorégraphique, Rachid Ouramdane réunit dix interprètes, circassiens et sportifs de l’extrême, prêts à flirter avec le vide.

Le chorégraphe avait accompagné la création de Möbius, où les portés acrobatiques de la compagnie XY évoquaient d’incroyables nuées d’oiseaux. Avec Corps extrêmes, il pousse l’expérience du risque et de la hauteur encore plus loin. Une sangle étroite surplombe un imposant mur d’escalade, que de somptueuses projections vidéo transforment en de majestueux paysages naturels. Virevoltant du documentaire à la rêverie, la pièce magnifie la quête de liberté de champions s’aventurant sur le fil entre la vie et la mort. Nathan Paulin, highliner français aux multiples records, et Nina Caprez, grimpeuse suisse de l’extrême, s’y déploient, comme suspendus à l’ivresse des cimes.

Dans une chorégraphie aussi libératrice que vertigineuse, les deux sportifs et les huit acrobates mettent au défi corps et esprits pour magnifier le mythe d’Icare.

Jeu. 22 fév. 20h30, ven. 23 fév. 20h30

Tarifs de 5€ à 35€, 20€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Durée 1h

Pascale Cholette