MAJORETTES – Mickaël Phelippeau Théâtre d’Orléans Orléans

MAJORETTES – Mickaël Phelippeau Mythique les Major’s Girls ! Paradant en paillettes, certaines pratiquent l’art du bâton depuis 58 ans. 17 et 18 février Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Depuis l’enfance, les défilés de majorettes lui mettent des paillettes plein les yeux. Alors, quand le chorégraphe rencontre les Major’s Girls de Montpellier, le coup de foudre est immédiat !

Guidé par sa passion des rencontres humaines, il se plaît à mettre en scène des personnes et des histoires inédites. Pour sa nouvelle pièce, il fait donc équipe avec ce collectif féminin. Créée en 1964, la mythique troupe réunit une quinzaine de majorettes. Pour certaines, elles pratiquent l’art du bâton depuis 58 ans. À l’instar de Josy Aichardi, capitaine sexagénaire, qui a débuté cette discipline à 15 ans dans ce club créé par sa mère. Sur différentes versions de Fade To Grey, grand classique new wave des années 1980, Mickaël Phelippeau déconstruit leur pratique et compose un portrait aussi étincelant qu’émouvant.

Si l’histoire de ces femmes a trouvé ses racines dans la fougue de leur jeunesse, résolues à vivre pleinement leur vie, le temps ne semble pas avoir d’emprise sur elles !

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Mickaël Phelippeau