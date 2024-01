STABAT MATER DVORÁK, SCARLATTI – Ensemble La Tempête Théâtre d’Orléans Orléans, mardi 13 février 2024.

STABAT MATER DVORÁK, SCARLATTI – Ensemble La Tempête
Dirigés par Simon-Pierre Bestion, les 46 musiciens entrelacent deux oeuvres pour un concert profondément poignant !
Mardi 13 février, 20h30
Théâtre d'Orléans
Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Début : 2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-13T22:00:00+01:00

Avec une audace jamais gratuite, l’Ensemble La Tempête, capable d’embrasser plus de sept siècles de musique, ravive notre rapport au répertoire. Ce double et troublant Stabat Mater démontre par l’émotion la puissance de son approche.

Le patrimoine musical ronronne souvent comme une belle endormie. La Tempête ne dépose sur son front nul baiser chaste et charmant. Guidée par une intuition sensorielle, elle l’étreint comme l’amant passionnel quêtant l’éblouissement des premières fois. Dvořák, Scarlatti : deux époques, deux sociétés aux intérêts, aux mœurs aux goûts, aux instruments qu’un abîme sépare. Pourtant, à plus d’un siècle et demi d’écart, les deux compositeurs traversent la même expérience déchirante et livrent un Stabat Mater écrit dans la même tonalité. Dans un geste stupéfiant les quarante-six musiciens de La Tempête dirigés par Simon-Pierre Bestion entrelacent les deux œuvres plutôt que de les donner l’une après l’autre.

Cela pourrait n’être que génial. C’est profondément poignant.

Hubert Caldaguès