FALAISE – Baro d’evel Théâtre d’Orléans Orléans, jeudi 8 février 2024.

FALAISE – Baro d’evel Pièce en noir et blanc pour huit humains, un cheval et des pigeons, Falaise possède l’étrange et familière beauté des chefs-d’œuvre. 8 et 9 février Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Fresque furieuse où les arts s’emmêlent, elle célèbre avec humour et rage un monde en chute.

Dans une architecture de village-caverne, Falaise pousse les êtres qui l’habitent — humains et animaux, même famille ! — au bord du précipice. Mais c’est vivace, les vivants. Ça veut s’en sortir, ça cherche, ça tâtonne, ça crie pour se repérer, ça chante pour éclairer le noir, ça fanfare, ça fanfaronne. Et au pied du mur, au sommet du monde, dans les interstices des ruines, ça invente du nouveau. Car une autre fin du monde est possible — elle a même commencé. Voilà ce que disent ces corps. Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne. Ceux des artistes du Baro d’evel, à deux ou quatre pattes, à poils ou plumes.

Acrobates ? Soit. Danseurs ? D’accord. Musiciens ? Chiche. Inclassables ? Et comment ! Humains ? Un accident — mais vivants oui : terriblement toujours.

Durée 1h45, tout public à partir de 8 ans

