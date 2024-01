IMPERFECTO – Jann Gallois, David Coria Théâtre d’Orléans Orléans, vendredi 2 février 2024.

IMPERFECTO – Jann Gallois, David Coria Dans un même cri d’urgence et de passion, deux fauves, flamenco et hip-hop, prennent possession du plateau. Vendredi 2 février, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Début : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:30:00+01:00

Accompagnés d’un des grands « cantaores » et de ses musiciens, ils brisent les frontières de la danse.

Considérée comme une des artistes les plus douées de sa génération, Jann Gallois a échappé aux conventions de sa famille hip-hop. Formé à Séville par les plus grands, David Coria est la nouvelle étoile montante de la scène flamenca. Pour Jann Gallois, l’art chorégraphique est un chant du corps visuel et graphique qui révèle l’expression pure de l’âme. La danse de David Coria élance sa maestria en puisant au tréfonds d’une puissance toute animale. Dans une conversation dansée lumineuse, explosive et burlesque, la gestuelle électrique de l’une affronte l’énergie rythmique de l’autre.

L’exploration joyeuse de leurs imperfections mutuelles ouvre la voie à une rencontre authentique et radicale. Attisée par les musiciens espagnols, elle brûle comme un feu de joie !

Ven. 2 fév. 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

