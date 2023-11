LUCAS SANTTANA – Album O Paraíso Théâtre d’Orléans Orléans, 30 janvier 2024, Orléans.

LUCAS SANTTANA – Album O Paraíso Mardi 30 janvier 2024, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Véritable ode au vivant, ce nouveau projet a surgi pendant la pandémie. Celle-ci n’a pas laissé insensible le natif de Salvador de Bahia, capitale du syncrétisme religieux afro-brésilien, avec ses dieux et déesses régissant l’eau, la foudre, la forêt, la mer… De manière intuitive, la terre est pour nous toutes et tous un lieu d’émerveillement. Même mis à mal par l’instauration d’un modèle économique basé sur l’extraction des ressources naturelles, le postulat reste vrai et il bâtit l’opus : le paradis est déjà ici (O Paraíso jà é aqui), arrêtons la descente aux enfers. Au fil de dix chansons organiques, et avec une élégance joyeuse, l’homme à la voix suave et à la guitare douce pointe nos malheurs pour mieux les chasser, et réussit à changer le drame en espoir.

Durée 1h15

