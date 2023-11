L’ENVAHISSEMENT DE L’ÊTRE (DANSER AVEC DURAS) – Thomas Lebrun Théâtre d’Orléans Orléans, 23 janvier 2024, Orléans.

La parole de Marguerite Duras, son timbre et son phrasé, ses mots, ont depuis toujours sur Thomas Lebrun un pouvoir d’appel. Sa voix, ses silences, font naître en lui un flux d’émotions où le plus intime de soi et le plus vaste de l’être se fondent en un même point-source. La danse de Lebrun fleurit au secret de cette source. Avec un sourire de Joconde elle tresse un double palimpseste, les traces de l’écrivaine et du chorégraphe se superposant avec une finesse, une retenue et un art de l’allusion bouleversants. En s’offrant pour nous au ravissement qu’opère en lui Duras, Lebrun prouve avec force que l’incarnation artistique se construit comme un mystère.

Au-delà du miracle concret que constitue la présence de Duras soudain transparue dans le corps du danseur, cette pièce tient du miracle poétique.

Mar. 23 janv. 20h30, mer. 24 janv. 19h

Tarifs de 5€ à 35€, 20€ avec « la Carte »

Durée 1h10

La parole de Marguerite Duras, son timbre et son phrasé, ses mots, ont depuis toujours sur Thomas Lebrun un pouvoir d'appel. Sa voix, ses silences, font naître en lui un flux d'émotions où le plus intime de soi et le plus vaste de l'être se fondent en un même point-source. La danse de Lebrun fleurit au secret de cette source. Avec un sourire de Joconde elle tresse un double palimpseste, les traces de l'écrivaine et du chorégraphe se superposant avec une finesse, une retenue et un art de l'allusion bouleversants. En s'offrant pour nous au ravissement qu'opère en lui Duras, Lebrun prouve avec force que l'incarnation artistique se construit comme un mystère. Au-delà du miracle concret que constitue la présence de Duras soudain transparue dans le corps du danseur, cette pièce tient du miracle poétique.

Conception chorégraphie, interprétation Thomas Lebrun
Musiques, textes enregistrés Marguerite Duras / INA, Carlos d'Alessio, Gabriel Yared, Jeanne Moreau …
Création costumes Kite Vollard
Création lumière Françoise Michel
Création son Maxime Fabre

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

L'envahissement de l'être - Thomas Lebrun

