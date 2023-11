LONDON 1740, LES JARDINS DE VAUXHALL – Ensemble La rêveuse Théâtre d’Orléans Orléans, 11 janvier 2024, Orléans.

LONDON 1740, LES JARDINS DE VAUXHALL – Ensemble La rêveuse Jeudi 11 janvier 2024, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Au XVIIIe siècle, Londres se métamorphose à mesure que s’étend l’Empire de la Couronne. Surgissent de vastes lieux de divertissement, ancêtres de nos parcs à thèmes. Vauxhall en est l’emblème. On y vient musarder, dîner, danser, flâner entre magasins de frivolités et cabinets de lecture, pavillons chinois et fausses ruines, expositions de peintures et concerts. Haendel et Arne, compositeurs déjà célèbres, sont conviés à la fête et l’opéra italien s’y niche avec bonheur. Mais bientôt tout le paysage musical se trouve changé : car la société nouvelle qui se presse en ces jardins demande des chansons d’Angleterre, réclame le rythme endiablé des jiggs, la vigueur des rants écossais.

Un concert varié, sinueux, multipliant les surprises, espiègle comme un jardin à l’anglaise !

Durée 1h10

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatredorleans.fr/agenda/london-1740-les-jardins-de-vauxhall »}]

Jean Dubrana