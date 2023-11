FOLIA – Mourad Merzouki Théâtre d’Orléans Orléans, 31 décembre 2023, Orléans.

Folia marie le baroque et l’électro pour vous emporter dans un audacieux voyage chorégraphique.

Depuis plus de trente ans, en France comme à l’étranger, Mourad Merzouki ne cesse de chambouler les codes du hip-hop, auxquels il a donné ses lettres de noblesse. Il se plaît à organiser des rencontres fécondes entre des univers que tout semble opposer. Folia explore les rythmes populaires des tarentelles italiennes en complicité avec l’un des acteurs majeurs de la scène baroque française, Le Concert de l’Hostel Dieu. Des « hits » de Vivaldi aux bandes sons actuelles, un vent de folie onirique passe sur la scène. Danse hip-hop, contemporaine ou folklorique, pointe classique et derviche tourneur s’y entremêlent jusqu’à la transe. En force et en nombre, douze danseurs, six musiciens et une soprano se saisissent de cette fusion des genres avec énergie, partage et générosité. Indéniablement merveilleux !

Dim. 31 déc. 20h30, lun. 1er janv. 17h

Durée 1h

2023-12-31T20:30:00+01:00 – 2023-12-31T21:30:00+01:00

2024-02-01T17:00:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00

