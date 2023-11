LAGON NOIR – Balboné, O’Aro, Biardeau, Ceccaldi Théâtre d’Orléans Orléans, 19 décembre 2023, Orléans.

Choc musical, celle de Quentin Biardeau et Valentin Ceccaldi avec Ann O’Aro a lancé une aventure sur trois continents avec leur complice Marcel Balboné.

Venue des arts martiaux, Ann O’Aro chante en jetant son corps dans la bataille. Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers pour fulminer dans l’incantation poétique du maloya. Dans ce genre musical né à La Réunion convergent des traditions d’Afrique de l’Est, de Madagascar, du continent indien. Le quatuor s’attache à les enrichir de sonorités du Burkina, terre de Marcel Balboné, mystique et inspirante pour Valentin Ceccaldi et Quentin Biardeau, membres fondateurs du Tricollectif. Ensemble ils livrent une musique de transe, puissante, jaillissante et énergétique empruntant à l’afrobeat, au free jazz, à la musique psychédélique, au maloya, à la folk ouagalaise, et remuant un grand vent de langues : créole, moré, bissa, français, anglais.

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T21:40:00+01:00

