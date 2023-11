Orchestre Symphonique d’Orléans – Brahms to Bartók Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Orchestre Symphonique d’Orléans – Brahms to Bartók Théâtre d’Orléans Orléans, 16 décembre 2023, Orléans. Orchestre Symphonique d’Orléans – Brahms to Bartók 16 et 17 décembre Théâtre d’Orléans Tarif plein : 32€ ; Tarif réduit : 29€ ; – 26 ans : 13€ Direction : Élisabeth Renault

Soprano : Hélène Le Corre

Contre-ténor : Jean-Michel Fumas

Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans,

Quintette à vents, contrebasse à cordes et orgue. Salle de l’Institut à Orléans

Durée : 1 h 20 – sans entracte

Placement numéroté HAENDEL / Ode pour l’anniversaire de la reine Anne

BERLIOZ / Menuet des feux follets

BRAHMS / Schicksalslied et « Selig sind die Toten » (Requiem Allemand)

CHOPIN / Tristesse

BACH / Aria « Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten » et « Jesus bleibet meine Freude » Plus d’infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/concert-de-noel/ Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 53 27 13 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-orchestreorleans.mapado.com/event/278000-concert-de-noel-2023 »}] [{« link »: « https://www.orchestre-orleans.com/concert/concert-de-noel/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T21:50:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:20:00+01:00 musique classique orchestre symphonique Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Théâtre d'Orléans Adresse boulevard pierre ségelle 45000 orleans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Théâtre d'Orléans Orléans latitude longitude 47.904396;1.913351

Théâtre d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/