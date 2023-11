LES DÉVORANTES – Sarah Espour Théâtre d’Orléans Orléans, 14 décembre 2023, Orléans.

LES DÉVORANTES – Sarah Espour Jeudi 14 décembre, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte »

Un premier spectacle détonant, radical et poétique, au croisement de la musique, du mouvement et du théâtre.

Autrice, actrice mais aussi chanteuse et compositrice Sarah Espour leur donne puissamment chair et voix. Accompagnée d’un batteur elle explore l’état d’insatisfaction, de manque à être d’une jeune femme d’aujourd’hui. À partir de sa propre biographie et d’une constellation de figures féminines, fictives ou réelles, elle approfondie le désir et les questions de révoltes et de métamorphoses. « Et si la vraie vie était ailleurs ? Et si le fait de détruire nous donnait l’impression de nous construire ? » s’interroge-t-elle. Laura Palmer dans la série Twin Peaks de David Lynch, les meurtrières de la Famille Manson, mais aussi la figure d’Ophélie dans le poème dramatique de Heiner Müller, ont nourri son inspiration.

