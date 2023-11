ZONDER (TITRE PROVISOIRE) – Ayelen Parolin Théâtre d’Orléans Orléans, 13 décembre 2023, Orléans.

ZONDER (TITRE PROVISOIRE) – Ayelen Parolin Mercredi 13 décembre, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte

Fêtant l’esprit dada et le principe de l’imbécile heureux, la nouvelle chorégraphie d’Ayelen Parolin ose un pied-de-nez aux injonctions, à la rigueur qui, sous prétexte de rationalité, nous ferment tout horizon.

Exaltation, exubérance, coq-à-l’âne : quoi de plus normal pour une argentine devenue bruxelloise ? Son extravagante envie de toucher le vivant la pousse à orchestrer un grand désordre chorégraphique, à faire le grand saut vers l’imprévisible. Mais, il n’est pas si facile de se défaire des habitudes pour accueillir simplement « ce qui est », le présent à l’état pur. Cette ode à l’illogisme est donc aussi un exercice d’ascèse. Ascèse de l’insolence pour accéder à la joie folle. Ascèse de l’impudeur pour accéder à l’innocence. Ascèse de l’inutilité pour accéder à la liberté d’être ensemble sans autre but que d’être ensemble. Ascèse de l’aléatoire pour rencontrer la vie enfin nue et qui, débarrassée de tout devoir de justification, danserait alors libre, sans aucun pourquoi.

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

