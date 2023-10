LE SOLEIL VAINQUEUR DES NUAGES Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans LE SOLEIL VAINQUEUR DES NUAGES Théâtre d’Orléans Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. LE SOLEIL VAINQUEUR DES NUAGES Samedi 9 décembre, 20h30 Théâtre d’Orléans Le concert évènement des Folies françoises le Samedi 9 décembre à la Scène nationale d’Orléans ! Une belle occasion pour l’Ensemble de vous présenter sa nouvelle sortie discographique Les Concerts Royaux de François Couperin (1668 – 1733), enregistré au Musée Instrumental de Provins en juillet 2021, sous le label Château Versailles Spectacles. En 1722, François Couperin édite Les Concerts Royaux, un ensemble composé de quatre suites à la française aux timbres variés qui sonnent comme un hommage à la fin du règne du Roi Soleil. La rayonnante Elodie Fonnard, soprano, embrase ce programme avec une cantate de Nicolas Clérambault (1676-1749) Le soleil vainqueur des nuages, composée pour le rétablissement de Louis XV. Avec Elodie Fonnard, soprano

Patrick Cohën-Akenine, violon & direction artistique

Béatrice Martin, clavecin

Et l’Ensemble Les Folies françoises Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-sn-orleans.mapado.com/event/223749-le-soleil-vainqueur-des-nuages-les-folies-francoises »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert classique

