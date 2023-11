LE SOLEIL VAINQUEUR DES NUAGES – Les Folies françoises Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans LE SOLEIL VAINQUEUR DES NUAGES – Les Folies françoises Théâtre d’Orléans Orléans, 9 décembre 2023, Orléans. LE SOLEIL VAINQUEUR DES NUAGES – Les Folies françoises Samedi 9 décembre, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte » Destinées à faire danser l’oreille, les Concerts Royaux de Couperin laissent vague l’instrumentation requise. Ce n’est pas une imprécision du compositeur, mais au contraire un appel à la liberté des interprètes, qui ont tout loisir de varier les couleurs instrumentales en fonction de leur humeur du moment. Jouées alors que déclinait le règne du Roi-Soleil, ces pièces sonnent comme un hommage tout en finesse aux jeux d’équilibre et d’harmonie que prisait la Cour. Mais c’est Louis XV dans les premières années de son règne dont Le Soleil vainqueur des nuages célèbre le rétablissement. Chef-d’œuvre de la cantate orchestrale française, cette pièce complexe de Nicolas Clérambault, compositeur qu’on peut dire apollinien, est littéralement embrasée par le timbre rayonnant d’Élodie Fonnard.

Sam. 9 déc. 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h15 Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatredorleans.fr/agenda/le-soleil-vainqueur-des-nuages »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

