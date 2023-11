DER LAUF – Vélocimanes Associés Théâtre d’Orléans Orléans, 5 décembre 2023, Orléans.

DER LAUF – Vélocimanes Associés 5 et 6 décembre Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Après la lapidation joyeuse des 1000 balles et l’inénarrable Pissepocket , les Vélocimanes Associés prouvent la créativité interactive par l’absurde et renchérissent dans le jonglage à l’aveugle avec le hasard des circonstances.

De l’absurde, quelques éclats et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée. Der Lauf, c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par des jongleurs qui nous entraînent dans un univers joyeusement insolite. Un univers imprévisible, capable de se nourrir des ratés et des imperfections, grâce un jonglage viscéral et communicatif, déjanté et troublant. Dans une ambiance intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, quelqu’un part, un saut sur la tête, dans une série d’expériences qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Advienne que pourra. À moins qu’à ses risques et périls — voire aux vôtres —, pour le meilleur ou le pire vous n’interveniez ?

Mar. 5 déc. 20h30, mer. 6 déc. 14h30 et 19h

Durée 55 min – Tout public à partir de 8 ans

Teaser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:30:00+01:00 – 2023-12-05T21:25:00+01:00

2023-12-06T19:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:55:00+01:00