Orchestre Symphonique d'Orléans – Brahms to Bartók
Théâtre d'Orléans
Orléans

Orléans Orchestre Symphonique d’Orléans – Brahms to Bartók Théâtre d’Orléans Orléans, 2 décembre 2023, Orléans. Orchestre Symphonique d’Orléans – Brahms to Bartók 2 et 3 décembre Théâtre d’Orléans Cat. 1 : 35€ ; Cat. 2 : 32 € / TR : 29€ ; Cat. 3 : 24 € ; -26 ans : 13€ Direction : Marius Stieghorst

Soliste : Lise Berthaud

Du romantisme lumineux de la Symphonie n°2 de Brahms à la virtuosité mélancolique du Concerto pour alto de Bartók, laissez-vous transporter par l’orchestre, et vivez l’occasion unique d’entendre pour la première fois à Orléans l’altiste Lise Berthaud, ancienne révélation instrumentale aux Victoires de la Musique Classique !

Plus d'infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/brahms-to-bartok/
Théâtre d'Orléans
boulevard pierre ségelle 45000 orleans
Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

