TOUT/RIEN – Cie Modo Grosso Théâtre d'Orléans Orléans, 28 novembre 2023

TOUT/RIEN – Cie Modo Grosso 28 et 29 novembre Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Le jongleur déjoue d’ordinaire la gravité : ses balles, massues, anneaux, ne touchent jamais terre. Alexis Rouvre a d’abord été jongleur – mais jongleur de cordes, une spécialité rare. Et, puisqu’on parle des cordes du temps, il a fini par chercher à jongler avec le temps. Ses manipulations, à la limite de la magie, trouvent leur inspiration chez l’astrophysicien Carlo Rovelli : « Les corps se meuvent naturellement là où le temps passe plus lentement ». Alchimiste des vanités, il compose à partir d’objets tout simples – tricot, chaînette, pierre – une œuvre d’une poésie dense. De l’instant qui ne passe plus à l’éternité qui s’écoule à rebours, de la matière qui se volatilise à celle qui insiste et persiste : chez Rouvre, tout un petit monde d’objets s’écoule dans tous les sens.

Mar. 28 nov. 20h30, mer. 29 nov. 14h30 et 19h

Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Durée 1h – Tout public à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:30:00+01:00

2023-11-29T19:00:00+01:00 – 2023-11-29T20:00:00+01:00

Angela Malvasi