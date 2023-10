RÉVOLTE OU TENTATIVES DE L’ÉCHEC – Johane Humblet Théâtre d’Orléans Orléans, 24 novembre 2023, Orléans.

Égalité, liberté. Qu’est-ce que cela représente aujourd’hui ? En chacun et chacune de nous sommeille une révolte qui gronde. Guidée par cette force troublante

qu’elle ne peut taire, la funambule et fildefériste Johanne Humblet convie acrobates, voltigeuses, musiciennes et chanteuses. Avec elles, son combat intérieur se métamorphose en révolte collective. Sur scène, sans filet, le jeu commence : trois coeurs, trois vies, trois chances. Aux prises avec le cercle infernal de la roue giratoire, une multitude d’individualités font face, se rencontrent, tentent et s’unissent sans jamais renoncer !

Une ode révolutionnaire engagée, légère et décalée.

_

Ven. 24 nov. 20h30, sam. 25 nov. 19h

Tout public à partir de 8 ans

Durée 1h environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

2023-11-25T19:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

