Conduite par des régisseurs et techniciens passionnés, la visite thématique offre un voyage de 1h30 environ afin de découvrir le Théâtre et l'envers du décor sous un angle technique. Le nombre de places est limité à 25 personnes. La réservation est obligatoire. Pour les inscrits, le rendez-vous est fixé un samedi par mois à 15h dans le hall du Théâtre d'Orléans. Calendrier des visites

18 novembre

10 février

18 novembre
10 février
8 juin

Théâtre d'Orléans
boulevard pierre ségelle 45000 orleans
Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

