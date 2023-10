LIFE – Gandini Juggling Théâtre d’Orléans Orléans, 16 novembre 2023, Orléans.

LIFE – Gandini Juggling 16 et 17 novembre Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Lettre d’amour à Merce Cunningham, grande icône de la danse moderne, LIFE amène leur art du jonglage au sommet. Rien de plus dangereux que de vouloir transposer à une autre discipline l’esprit, l’audace et les procédés d’un artiste qui a révolutionné la danse contemporaine et régné sur elle durant plusieurs décennies. C’est pourtant ce que réussit LIFE, dans cette alliance époustouflante de danse et de jonglage. Cela fait trente ans que Sean Gandini rêvait d’oser ce spectacle qui demande des interprètes d’une virtuosité hors pair. Le rêve a pris forme concrète : l’approche radicale de l’espace, du temps, et de la technologie développée par Merce Cunningham a trouvé sa réincarnation circassienne. Il en naît un moment de pur plaisir, porté par un esprit de simplicité, de chaleur et de joie qui ravira chacun, qu’il connaisse ou non l’oeuvre du grand chorégraphe américain.

Jeu.16 nov. 20h3, ven. 17 nov. 19h

Tout public à partir de 8 ans

Durée 1h05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:35:00+01:00

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:05:00+01:00

Dolly Brown