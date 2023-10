ENSEMBLE CHOREGRAPHIQUE DU CONSERVATOIRE DE PARIS – Trisha Brown, Mathilde Monnier, Maud Le Pladec Théâtre d’Orléans Orléans, 10 novembre 2023, Orléans.

Avec Set and Reset, Trisha Brown pousse son goût de fluidité jusqu’à l’apesanteur. Comme la course d’une rivière, les mouvements des danseurs entrent en flux continu, leurs phrases se superposant au sein de trajectoires complexes. Il fallait une création musicale de Laurie Anderson pour se tresser à cette liberté. Sur les musicalités joyeuses de Radwan Ghazi Moumneh, Mathilde Monnier tisse une partition chorégraphique évoquant un orchestre qui s’accorde, les interprètes cherchant par rapprochements et décalages l’unisson des gestes, des rythmes et des regards. À partir d’une Symphonie Inachevée traitée en palimpseste par le compositeur Pete Harden, Maud Le Pladec trame autour du chiffre 27 une méditation dansée, en une série de variations dont l’ampleur est à la dimension du chef d’œuvre laissé fragmentaire par Schubert.

Autour des spectacles

Lundi 6 novembre 19h – 21h | CCNO

Atelier de danse after work par deux danseurs du Conservatoire de Paris. Tarif : 10 € / 8 € avec la Carte Scène nationale.

Mercredi 8 novembre 19h | CCNO

Ouverture publique présentation des diplômes grade master du CNSMDP : danseur et interprète – répertoire et création. Gratuit sur réservation.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatredorleans.fr/agenda/ensemble-choregraphique-du-conservatoire-de-paris »}]

Ferrante Ferranti