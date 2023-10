PUISQUE C’EST COMME ÇA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE – Claire Diterzi Théâtre d’Orléans Orléans, 24 octobre 2023, Orléans.

PUISQUE C'EST COMME ÇA JE VAIS FAIRE UN OPÉRA TOUTE SEULE – Claire Diterzi 24 et 25 octobre Théâtre d'Orléans Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Accents d’épopées et cavalcade d’orchestre tissent, avec douze voix d’oiseaux, un somptueux tapis sonore autour d’une unique interprète.

Tout commence par une grande colère. Une colère d’enfant qui fait claquer les portes et trembler les murs. Une colère pour en terminer avec l’injustice, les préjugés et les injonctions de rester à sa place. En classe de musique, Anya dévoile son désir d’écrire un opéra ; la directrice rétorque que les grandes compositrices, ça n’existe pas. Puisque c’est comme ça, Anya s’enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule. Elle convoque les fantômes du passé, son folklore ancestral, le riff des guitares électriques de ses idoles contemporaines et projette une héroïne à son image : désobéissante, fougueuse, et créatrice. Car loin de n’être que caprices, les colères des enfants libèrent parfois d’immenses puissances de réinvention.

Mar. 24 oct. 19h, mer. 25 oct. 14h30 et 19h

Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Tout public à partir de 5 ans

Durée 45 minutes

