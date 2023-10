DORÉMI, GARDERIE ! Théâtre d’Orléans Orléans, 22 octobre 2023, Orléans.

DORÉMI, GARDERIE ! Dimanche 22 octobre, 15h45 Théâtre d’Orléans 12€ par enfant

Pendant le concert Beethoven de l’Orchestre Symphonique d’Orléans

https://www.orchestre-orleans.com/concert/beethoven-2023/

Afin de permettre aux parents de profiter des concerts sans avoir à se soucier de trouver un(e) baby-sitter, l’Orchestre Symphonique d’Orléans vous propose un service de garderie musicale pendant ses concerts du dimanche.

Déposez-y vos enfants de 5 à 10 ans jusqu’à 15 minutes avant le début du concert… et profitez !

Plus qu’une simple garderie, un véritable atelier musical !

Pendant que vous vous délecterez de musique avec l’OSO, vos enfants ne seront pas en reste ! Maxime Duthoit et Anne-Laure Janjou proposeront aux enfants une garderie en quatre temps : écoute musicale, pratique musicale, goûter, et temps de jeu.

Tarif : 12€ par enfant

inscription obligatoire

Pour inscrire vos enfants, rien de plus simple :

Envoyez vos coordonnées ainsi que les nom, prénom et âge de votre enfant à Natacha Larnaud, notre chargée des actions culturelles à orchestresymphoniquedorleans@gmail.com ou appelez-nous au 02 38 53 27 13.

Le nombre d’enfants est limité à 12 par garderie, ne tardez pas à vous inscrire !

Ce service est proposé uniquement aux personnes ayant acheté des billets pour les concerts de l’Orchestre Symphonique d’Orléans.

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:45:00+02:00 – 2023-10-22T17:45:00+02:00

garderie atelier musical