Orchestre Symphonique d’Orléans – Beethoven 21 et 22 octobre Théâtre d’Orléans Cat. 1 : 35€ ; Cat. 2 : 32 € / TR : 29€ ; Cat. 3 : 24 € ; -26 ans : 13€

Direction : Marius Stieghorst

Soliste : Lorenzo Soulès

Ouverture de Coriolan

Concerto pour piano n°3

Symphonie n°8

L’Orchestre Symphonique d’Orléans met Beethoven à l’honneur ! Le pianiste Lorenzo Soulès, récent lauréat du prestigieux Concours international de piano d’Orléans, interprètera aux côtés de l’orchestre le célèbre et dramatique Concerto pour piano n°3. L’orchestre vous invite également à découvrir ou redécouvrir l’Ouverture de Coriolan, et surtout la Symphonie n°8, la « petite symphonie de Beethoven », joyeuse et énergique. Un programme aux multiples facettes, à l’image du génie Beethoven !

Plus d’infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/beethoven-2023/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:00:00+02:00

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T17:30:00+02:00

