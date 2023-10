MA PART D’OMBRE – Sofiane Chalal Théâtre d’Orléans Orléans, 18 octobre 2023, Orléans.

MA PART D’OMBRE – Sofiane Chalal 18 et 19 octobre Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 20€, 10€ avec « la Carte » et 5€ pour les « Petits curieux »

Pour son premier seul-en-scène il raconte et danse sa trajectoire hors normes, aux prises avec un corps qui rentre mal dans le cadre. Ma part d’ombre déroule un récit presque initiatique. Issu d’une famille de danseurs, sur scène depuis ses sept ans, vice-champion du monde de hip-hop, interprète pour des chorégraphes comme Farid Berki ou Brahim Bouchelaghem, désormais acteur au théâtre et au cinéma, Sofiane Chalal affronte son corps comme allié et ennemi. Accompagné d’un double animé, le corps virtuose fait face au corps du quotidien, condamné par le regard des autres. Avec sa gestuelle si singulière, qui allie la puissance du hip-hop à la fragilité du mime, avec une générosité et une sincérité aussi vastes que lui, Big Sof se met à nu pour explorer le pouvoir salvateur de la scène et retourner les stigmates avec grâce et douceur.

Une confession intime et pudique comme un appel à la tolérance et à l’acceptation de l’autre dans toutes ses différences.

Mer.18 oct. 20h30 (+ rencontre), jeu. 19 oct. 19h

Tout public à partir de 9 ans

Durée 50 minutes

Teaser du spectacle

