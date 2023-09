LADANIVA en concert Théâtre d’Orléans Orléans, 17 octobre 2023, Orléans.

LADANIVA en concert Mardi 17 octobre, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Vent de fraîcheur et de modernité avec ce duo franco-arménien aux influences traditionnelles, multiculturelles et à la musique résolument dansante.

À l’image du véhicule tout-terrain qui a inspiré leur nom, Ladaniva trace sa route. Créé en 2019, le groupe lillois piloté par Zhaklin Baghdasaryan et Louis Thomas a conquis le web à vitesse grand V. La raison ? Des clips à l’énergie rayonnante et une musique joyeuse. D’origine arménienne et biélorusse, Zhaklin ensoleille le chant traditionnel de sa voix exaltée. Son complice Louis, jazzman français passionné des sons du monde, jongle subtilement d’un instrument à l’autre. Sur scène, le tandem se mue habilement en sextet et embarque trompette, saxophone, guitare, basse, flûte, chœur et percussions. Ensemble, ils fusionnent folk arménienne, musique traditionnelle des Balkans, maloya de La Réunion, jazz.

Durée 1h15

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

