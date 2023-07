Présentation de saison 23/24 Théâtre d’Orléans Orléans, 19 septembre 2023, Orléans.

Présentation de saison 23/24 Mardi 19 septembre, 19h00 Théâtre d’Orléans Gratuit sur réservation

Pour découvrir notre programmation dans les moindres détails, nous vous invitons à cette présentation, en présence de Christophe Galent (directeur), du chorégraphe Simon Dimouro et des danseuses de sa compagnie. Une belle occasion pour se retrouver et vous partager en quelques mots, images et sons, les spectacles à venir. La présentation sera suivie d’un moment convivial. Notre équipe sera présente pour échanger autour d’un verre et vous guider dans vos choix.

+ d’infos www.theatredorleans.fr

Photo : Pascale Cholette – Design graphique : Studio Alvin