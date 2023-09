L’île des esclaves – Répétition publique CADO création 2023 Théâtre d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

L’île des esclaves – Répétition publique CADO création 2023 Samedi 16 septembre, 14h00 Théâtre d’Orléans Entrée libre – Réservation obligatoire

Christophe Lidon et l’équipe artistique de L’île des esclaves vous invitent au cœur de l’acte de création.

Une occasion rare d’entrer dans l’intimité de l’œuvre, au cœur de la fabrique du théâtre, au plus proche des comédiens, metteurs en scène, créateurs lumière, son….

Durée : 1h environ

En préambule ou pour prolonger votre voyage dans les coulisses du théâtre, arpentez les couloirs, dessous de scène et autres méandres de l’édificie à la découverte des superstitions et rituels des arts de la scène.

Une visite privilégiée en compagnie de Nicolas, guide aguerri, expert en petites et grandes histoires du théâtre.Visite co-organisée avec le Théâtre d’Orléans / Scène nationale.

« Visite flash » de 30 minutes à 13h30 et 15h

De beaux rendez-vous pour célébrer le patrimoine théâtral dans le cadre des Journées européennes du patrimoine !

Vous pouvez assister indépendamment à la répétition ou à la visite.

Renseignements et réservations à evenements@cado-orleans.fr ou au 02 18 88 51 34

