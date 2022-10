Orchestre Symphonique d’Orléans – Ciné-concert Théâtre d’Orléans, 10 juin 2023, Orléans.

Orchestre Symphonique d’Orléans – Ciné-concert 10 et 11 juin 2023 Théâtre d’Orléans

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 13/19€

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Direction : Léo Margue

POULENC / Deux marches et un intermède

« FANTÔMAS » film muet de Louis Feuillade mis en musique par Christophe Patrix

SATIE / Jack in the box

CHAPLIN / « PAY DAY » film et musique

La musique et l’image… elles sont souvent indissociables. Lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’images, la musique tente souvent de les recréer dans l’imaginaire de l’auditeur. C’est le cas chez Poulenc et Satie. Privée de son, l’image semble moins animée ou peut être sujette à diverses interprétations. Le film muet a rapidement cherché à donner un caractère vivant à l’image en l’accompagnant de musique. Chaque accompagnement musical apporte une autre dimension au film. Charlie Chaplin l’avait bien compris et il a lui-même écrit la musique de son film « Pay Day ». Souvent qualifiée de musique de second rang, la musique à l’image ou musique de film est pourtant très exigeante, et de nombreux films révèlent de belles partitions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:30:00+02:00

2023-06-11T18:00:00+02:00