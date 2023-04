Sessions 15 – restitution d’ateliers Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Sessions 15 – restitution d’ateliers Théâtre d’Orléans, 22 mai 2023, Orléans. Sessions 15 – restitution d’ateliers Lundi 22 mai, 20h00 Théâtre d’Orléans Gratuit sur réservation Pour cette 15ème édition musicale et dansée, la jeunesse met une nouvelle fois la création contemporaine à l’honneur dans un format intimiste en s’entourant du public sur le plateau.

Cette soirée en deux temps, présentera le travail de 7 musiciens de Musique de Chambre du Conservatoire d’Orléans s’interrogeant sur leur rapport à l’instrument et la musique aujourd’hui, ainsi que l’aventure de 9 lycéens en 1ère spécialité Théâtre au Lycée Voltaire explorant le sentiment amoureux par le biais de l’écriture et de la danse.

−

Une autre écoute

De l’Ensemble Cairn, Nastaran Yazdani et Paul Ramage

Avec les élèves de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orléans

−

Nous sommes la moitié du ciel

De la compagnie LGNC, Marie Barbottin, Laurie Giordano, Yan Giraldou, Harold Savary

Avec les élèves de 1ère spécialité Théâtre du lycée Voltaire d’Orléans

Avec le soutien du programme Aux Arts, Lycéens et Apprentis ! de la Région Centre-Val de Loire

−

Lundi 22 mai 20h − Théâtre d’Orléans, plateau Touchard

Gratuit sur réservation

Durée 45 minutes

2023-05-22T20:00:00+02:00 – 2023-05-22T20:45:00+02:00

Aaron Benjamin

