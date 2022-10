Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Classic + » Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Classic + » Théâtre d’Orléans, 13 mai 2023, Orléans. Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Classic + » 13 et 14 mai 2023 Théâtre d’Orléans

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 13/19€

Direction : Stéphanie-Marie Degand

Hautbois : Nora Cismondi

Hautbois : Nora Cismondi HAYDN / Ouverture « Le Monde de la lune »

R. STRAUSS / Concerto pour hautbois

POULENC / Sinfonietta Après Mozart qui représente à lui seul le mouvement classique, place au néo-classicisme avec Strauss et Poulenc. Haydn assure ici la transition. Composé en 1945, le concerto pour hautbois de Richard Strauss illustre pleinement le début de ce mouvement néo-classique caractérisé par un retour à l’écriture occidentale, avec des emprunts classiques et baroques. La Sinfonietta est la seule œuvre symphonique de Poulenc. Si le titre évoque une œuvre de petite envergure, elle possède en réalité toutes les caractéristiques d’une symphonie en 4 mouvements et révèle tous les talents d’orchestrateur de Poulenc, qui y place même quelques souvenirs des pages de Haydn. Plus d’infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/classic/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-14T18:00:00+02:00

