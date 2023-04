Concert psychédélique Théâtre d’Orléans, 16 avril 2023, Orléans.

Concert psychédélique Dimanche 16 avril, 16h00 Théâtre d’Orléans

Cet après-midi vous propose un voyage autour de deux œuvres de groupes phares de l’époque psychédélique du rock anglais : Pink Floyd et Deep Purple. La période de la fin des années 1960 et du début des années 1970 fut propice à l’expérimentation et au rapprochement entre le rock et la musique classique.

Mélange entre écriture savante et musique rock, ces expériences ont permis le rapprochement entre deux mondes que tout oppose : celui de l’orchestre classique avec sa rigueur et ses codes, et celui des groupes rocks avec leur frénésie libertaire.

Théâtre d’Orléans Boulevard Pierre Ségelle , 45000 Orléans Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

