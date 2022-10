Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Mozart » Théâtre d’Orléans, 31 mars 2023, Orléans.

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 13/19€

Vibrez au son de l’Orchestre Symphonique d’Orléans !

Théâtre d'Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Direction et piano : Marius Stieghorst

Symphonie n°40

Concerto pour piano n°21

Symphonie n°41 « Jupiter »

Mozart est incontestablement l’un des compositeurs les plus universels et intemporels. Nous vous invitons à vous (ré)émerveiller de trois de ses plus grands chefs-d’œuvre symphoniques : ses deux dernières symphonies, la n°40 tout empreinte d’émotion et la triomphale « Jupiter », entre lesquelles s’intercalera le Concerto pour piano n°21, dont la sérénité et le lyrisme seront sublimés par l’interprétation de… Marius Stieghorst lui-même, qui jouera pour la première fois en tant que pianiste avec l’Orchestre. Afin de vous offrir les meilleures conditions d’écoute pour ce programme éponyme, nous vous convions dans une salle aux dimensions plus adaptées : la salle Barrault. Exceptionnellement, nous donnerons donc trois représentations au lieu de deux !

