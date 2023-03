Exposition Mirabilia, etc, etc… Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Exposition Mirabilia, etc, etc… Théâtre d’Orléans, 17 mars 2023, Orléans. Exposition Mirabilia, etc, etc… 17 – 29 mars Théâtre d’Orléans Entrée libre selon les horaires Au fil de discussions entre collègues et de découvertes d’artistes régionaux, l’idée de ce cabinet de curiosité d’un autre genre a germé. Du vendredi 17 mars au mercredi 29 mars 2023, Mirabilia, etc, etc… verra le jour ! Prolongement de Mirabilia etc, qui avait eu lieu en décembre 2022 à Tavers (loiret) à l’invitation de l’association Art Sous X, l’exposition est l’union entre ces artistes et des membres du personnel de la Scène nationale d’Orléans. Pour l’occasion, ce collectif éphémère regroupe les artistes suivants : Nicolas Besse (Théâtre d’Orléans), Jean-Philippe Boin (ami du Théâtre), Guillaume Brabant (ami du Théâtre), Pierre Fournier (Théâtre d’Orléans), Andy Kraft (ami du Théâtre), Andrea Matweber (Théâtre d’Orléans), Rodolphe Noret (Théâtre d’Orléans), Delphine Sainte-Marie (Théâtre d’Orléans), Romain Weintzem (ami du Théâtre). Venez vous promener dans différents mondes, différents univers et esthétiques, vous asseoir et vous poser comme à la maison mais entouré.e.s d’art ! Ce cabinet de curiosité a pour mots d’ordre : l’union, l’expression et la découverte. L’union car il s’agit d’un collectif éphémère. Expression, pour la variété de monde, de matière, et de manière de faire. Et enfin découverte, pour les travailleurs du Théâtre d’Orléans qui, pour certains, se présentent à vous pour la première fois. −

Du vendredi 17 mars au mercredi 29 mars 2023

Lieu : la Galerie du Théâtre d’Orléans, Boulevard Pierre Ségelle à Orléans

Vernissage : vendredi 17 mars 2023 à 18h

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 13h à 19h et les soirs de spectacles Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.scenenationaledorleans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

