Ludwig van… jazzy Théâtre d’Orléans, 11 février 2023, Orléans.

Ludwig van… jazzy Samedi 11 février, 17h00 Théâtre d’Orléans

Gratuit sur réservation

Après leurs masterclass avec le pianiste Paul Lay, 40 improvisateurs en herbe des Conservatoires d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais vous proposent de revisiter vos classiques version jazzy.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dans le cadre des actions d’éducation artistiques et culturelles, la Scène nationale d’Orléans renouvelle son partenariat avec les jeunes musiciens et les professeurs de deux Conservatoires du territoire, le Conservatoire Musique Danse Théâtre d’Orléans et le Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et Danse, Maurice Ravel de Fleury-les-Aubrais.

Ludwig van… jazzy est un projet né de notre engagement à renouveler des expériences musicales partagées, en offrant à nos élèves l’opportunité de découvrir différents univers musicaux, vecteurs d’enrichissement et d’épanouissement. Grâce au partenariat avec la Scène nationale d’Orléans, nous avons eu la chance et l’honneur de travailler avec le très talentueux pianiste de jazz Paul Lay. Lors de deux masterclass, les élèves ont expérimenté le monde de l’improvisation dans lequel se mêlent liberté d’inspiration instantanée et respect d’une structure rythmique et harmonique. Nos improvisateurs en herbe vous proposent donc ce soir, de partager des instants revisités “version jazzy” de quelques œuvres du répertoire classique. Valérie Bezet-Maitrepierre, Nathalie Berthelot-Pichard, Mathilde Sauvez – professeures de piano des Conservatoires d’Orléans et de Fleury-Les-Aubrais.

_

Encadrement Nathalie Berthelot-Pichard, Laurence Chave, Valérie Bezet-Maitrepierre, Loïc Ervé, Véronique Formont, Antoine Genest, Josiane Rabemananjara, Mathilde Sauvez, enseignantes et enseignants de musique des Conservatoires à Rayonnement Départemental d’Orléans et à Rayonnement Communal de Fleury-les-Aubrais

Composition pièce de percussion corporelle Alexandre Coulon

Participants Élèves de piano, percussions et percussions corporelles, saxophone, euphonium, guitare

Beethoven 1er mouvement Sonate N°14 op.27 n°2 “Clair de lune”

Beethoven Sonatine WoO 43a ut m

Bach Sicilienne Sonate BWV 1031 flûte et clavecin

Beethoven 2ème mouvement 7ème Symphonie Op.92

Bach Aria Cantate BWV 156

Beethoven Contredanse

Beethoven 1er mouvement Sonate N°1 op.2 n°1

Beethoven 3ème mouvement Sonate N°8 op.13 “Pathétique”

Alexandre Coulon ! ça Claque !

_

Samedi 11 février 17h – salle Vitez

Gratuit sur réservation

Durée 1h15



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T17:00:00+01:00

2023-02-11T18:15:00+01:00

Romain Evrard