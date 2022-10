Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Le rêve américain » Théâtre d’Orléans, 4 février 2023, Orléans.

Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Le rêve américain » 4 et 5 février 2023 Théâtre d’Orléans

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 13/19€

Vibrez au son de l’Orchestre Symphonique d’Orléans !

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.orchestre-orleans.com/concert/le-reve-americain/ »}]

Direction : Marius Stieghorst

Timbales : Gerald Scholl

GERSHWIN / Un Américain à Paris

ADAMS / The Chairman Dances

ELLINGTON & STRAYHORN / The essential music of Ellington

SONDHEIM / Send in the clowns from “A little night music”

DAUGHERTY / Raise the roof concerto pour timbales et orchestre

Pour le 50e anniversaire du jumelage Orléans-Wichita, l’OSO accueillera en soliste le timbalier solo de l’Orchestre Symphonique de Wichita. C’est une belle occasion de proposer au public un répertoire américain riche et attrayant. Si l’œuvre majeure de ce programme est sans conteste « Un Américain à Paris » de Gershwin, le reste du programme offre ainsi une sélection variée de compositions américaines, du concerto classique à l’œuvre contemporaine, en passant par la comédie musicale.

Plus d’infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/le-reve-americain/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T20:30:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00