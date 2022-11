COUPABLE Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

COUPABLE 6 – 14 décembre Théâtre d'Orléans

TP : 50 euros / TR : 12 euros

d’après le film original danois DEN SKYLDIGE mise en scène Jérémie Lippmann adaptation scénique française Camilla Barnes et Bertrand Degrémont avec Richard Anconina et Gaëlle Voukissa Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Le quotidien de Police Secours, le fameux 17, une nuit comme une autre…

Parmi les appels que reçoit Pascal, de permanence ce soir-là, celui d’une femme en grand danger…

Ce thriller qui vous prendra aux tripes, est porté par un acteur rare à la présence scénique captivante, Richard Anconina. COUPABLE allie une impressionnante scénographie à la force du scénario de cinéma dont il est tiré. Ce huis clos théâtral au concept original vous tiendra en haleine jusqu’à l’ultime rebondissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T20:30:00+01:00

2022-12-14T20:30:00+01:00

