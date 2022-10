Orchestre Symphonique d’Orléans – Concert « Virtuoso » Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 13/19€

Cat 1 : 30€ ; Cat 2 : 27/24/13€ ; Cat 3 : 13/19€

Vibrez au son de l'Orchestre Symphonique d'Orléans ! 

Direction : Marius Stieghorst

Harpe : Anaëlle Tourret BRITTEN / The Young Person’s Guide To The Orchestra

GLIÈRE / Concerto pour harpe et orchestre

CHOSTAKOVITCH / Symphonie n°9 Sous-titrée « Variations et Fugue sur un thème de Purcell », l’œuvre de Britten offre à chaque instrument son moment de gloire avec une variation qui lui est dédiée. Le concerto pour harpe de Glière, quant à lui, met à l’honneur un instrument ô combien sublime et trop peu souvent entendu dans l’orchestre, avec une écriture reposant sur les arpèges, si propres à la harpe. Pour interpréter cette œuvre, l’Orchestre invite la talentueuse harpiste Anaëlle Tourret. Enfin, la Symphonie n°9 de Chostakovitch recèle elle aussi de magnifiques soli. Cette œuvre, qui résonne comme une affirmation du génie émancipé de toute pression politique, rappellera quelque chose aux auditeurs de Radio-Classique… Plus d’infos : https://www.orchestre-orleans.com/concert/virtuoso-2022/

26 novembre 2022, 20h30

27 novembre 2022, 18h00

