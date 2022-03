Théâtre : Doreen Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Théâtre : Doreen Reims, 4 février 2022, Reims. Théâtre : Doreen Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims

2022-02-04 – 2022-02-04 Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé

Reims Marne Autour de Lettre à D. d’André Gorz

Texte, mise en scène : David Geselson Tout public dès 15 ans La politique de l’amour « Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 centimètres, tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais ». Doreen est un spectacle qui, poussé par son succès, tourne en France depuis plus de cinq ans. Le spectateur s’installe dans le salon d’André Gorz et de sa femme Doreen Keir, en leur compagnie. Il assiste à leur dialogue aussi intelligent que délicat où s’entremêlent la vie intime du couple et la vie politique et publique d’André Gorz, intellectuel qui a notamment fondé l’écologie politique. Une relation extraordinaire qui traverse le demi-siècle dernier, inspirée de la « Lettre à D. » écrite par André Gorz au crépuscule de leur vie. En 2007, le couple mourra de concert, allongé côte à côte. La représentation du jeudi 03 mars est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique. acdp@lacomediedereims.fr +33 3 26 48 49 10 https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/doreen Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Ville Reims lieuville Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Théâtre : Doreen Reims 2022-02-04 was last modified: by Théâtre : Doreen Reims Reims 4 février 2022 Marne Reims

Reims Marne