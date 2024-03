Théâtre d’or La folie macroton Boussac-Bourg, dimanche 21 avril 2024.

Théâtre d’or La folie macroton Boussac-Bourg Creuse

La folie Macroton pièce écrite et jouée par Cécile Duval.

Un candidat à l’élection présidentielle survolté, un sondeur désenchanté, des chargées de communication perdues, le public, un policier, un casseur, un journaliste, ou comment le théâtre peut destituer un pouvoir devenu fou le temps d’une pièce.

Il est urgent de rétablir l’intelligence poétique de ce monde

Pièce écrite pendant la campagne présidentielle de 2017. Le pouvoir en place pervertit le langage en disant tout et son contraire. Et derrière ces mots qui brassent du vide, il y a la réalité d’une législation autoritaire qui enserre la vie. Le théâtre est là pour recomposer le langage et dissoudre ce pouvoir qui n’a plus aucun sens. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

Les martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine theatredor.contact@gmail.com

L’événement Théâtre d’or La folie macroton Boussac-Bourg a été mis à jour le 2024-03-20 par Creuse Tourisme