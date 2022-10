Théâtre d’or – C’est quoi le souci ?

Théâtre d’or – C’est quoi le souci ?, 22 octobre 2022, . Théâtre d’or – C’est quoi le souci ?



2022-10-22 – 2022-10-22 Les Martinats – 17h – prix libre Pour les petits et les grands avec : Christine Schaller, Marie Lopes et Rosi Andrade.

Deux clownes musiciennes dialoguent avec une drôle de petite marionnette, le Monde en personne fait une apparition tonitruante, des petites particules volent partout – sont-elles dangereuses ? Faut-il attendre cet inconnu qui ne viendra pas ? Quelle est cette forme étrange qui se met à danser aux sons d’une musique venue d’ailleurs ? Et cette femme enfermée, va-t-elle enfin oser sortir ? dernière mise à jour : 2022-09-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville