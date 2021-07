Théâtre « Donne-moi ta main » Lourdes, 12 août 2021-12 août 2021, Lourdes.

Théâtre « Donne-moi ta main » 2021-08-12 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-12 au Palais des Congrès de Lourdes LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées

« Donne-moi ta main » va vous amener de l’enfance à l’âge mûr, en suivant les chemins sinueux qui nous entravent et nous font grandir. La vie racontée par Dita nous essouffle, nous fait rire et nous bouleverse à travers toute la palette d’émotions de la jeunesse. La joie, l’innocence, la générosité et surtout l’audace d’agir même quand on a les jambes qui tremblent.

Entrée libre et gratuite.

Le jeudi 12 août 2021 au palais des congrès de Lourdes, assistez à la représentation de la pièce « Donne-moi ta main » : une pièce de théâtre coproduite par la compagnie « Mosaïque » et la compagnie « Les pieds dans le plat ».

+33 5 62 42 54 57 https://lesestivalesdelourdes.com/donne-moi-ta-main

« Donne-moi ta main » va vous amener de l’enfance à l’âge mûr, en suivant les chemins sinueux qui nous entravent et nous font grandir. La vie racontée par Dita nous essouffle, nous fait rire et nous bouleverse à travers toute la palette d’émotions de la jeunesse. La joie, l’innocence, la générosité et surtout l’audace d’agir même quand on a les jambes qui tremblent.

Entrée libre et gratuite.

dernière mise à jour : 2021-07-20 par