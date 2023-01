Théâtre : Donc y jette ou y a Nicole au hublot Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Office de Tourisme Porte de DrômArdèche Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire EUR 5 5 Comédie d’Arnaud Delepierre jouée par la compagnie Chrysalide. L’association intercommunale Valloire-Loisirs vous propose ce spectacle sur le thème « Partager et consommer autrement ». assoc.valloireloisirs@orange.fr +33 4 75 31 76 83 Saint-Sorlin-en-Valloire

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

