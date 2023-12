TAMAO Théâtre Donald Cardwell Draveil, 24 janvier 2024, Draveil.

TAMAO Mercredi 24 janvier 2024, 11h00 Théâtre Donald Cardwell De 4 à 10 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T11:00:00+01:00 – 2024-01-24T11:55:00+01:00

Fin : 2024-01-24T11:00:00+01:00 – 2024-01-24T11:55:00+01:00

Un ciné spectacle (tout public dès 4 ans)

Tamao est le 2ème ciné spectacle de la cie mon grand l’ombre, dirigée par Sophie Laloy et Leila Mendez.

Tamao nous raconte les aventures d’une tortue sous-marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour pour sa première ponte. Tour à tour, des personnages excentriques la distraient de son voyage. Et un jour, Tamao rencontre l’amour… Dans ce ciné-spectacle, le film d’animation, fabriqué à partir de papiers découpés, et la musique sont des créations totalement originales. Sur scène, deux créatures loufoques mi-sirènes mi-marins accompagnent l’histoire en chansons dans un grand bric à brac de machine à eau et de chantier sonore !

Théâtre Donald Cardwell 1 avenue de Villiers 9210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « mongrandlombre@gmail.Com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 18 85 90 »}]

jeune public cine spectacle

Fifi Bristoche