THEATRE D’OMBRES WAYANG KULIT DE BALI : LE MARIAGE D’ABIMAN SALLE DES CONCERTS, 17 mars 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00

THÉÂTRE D’OMBRES WAYANG KULIT DE BALILe Mariage d’Abimanyu———————————Salle des concerts – Cité de la musique Jro Wayan Kartu, conteur-marionnettiste dalangTroupe Carmanwati de SebatuGamelan Semar Pegulingan heptatoniqueQuatuor de Gender WayangSpectacle magique, narré par un conteur-marionnettiste en compagnie de deux ensembles instrumentaux, Le Mariage d’Abimanyu – dont le récit provient du Mahabharata indien – nous fait découvrir le Wayang Kulit, merveilleux théâtre d’ombres emblématique de Bali.Mode d’expression narrative existant sous diverses formes, animées ou inanimées, le Wayang – qui a pour vocation première la diffusion de la culture initiatique venue d’Inde – se pratique depuis plusieurs siècles dans toute l’Asie du sud-est. Théâtre d’ombres dont les musiciens et le marionnettiste opèrent cachés, le Wayang Kulit, classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, donne lieu à des spectacles d’une richesse esthétique et spirituelle infinie. Le Mariage d’Abimanyu en offre un superbe exemple. Accompagné par un quatuor de métallophones (gendèr wayang) et un gamelan heptatonique, un conteur-marionnettiste y narre un récit extrait du Mahabharata, le livre sacré de l’Inde. Le résultat suscite un émerveillement unique.

