de 16h à 17h

gratuit

Des pigeons, le Caire, l’exode, la banlieue parisienne, la liberté, la solitude … Tarakeeb propose de suivre les ombres des migrants, humains et animaux. Un spectacle proposé par le théâtre aux mains nues. Spectacle Tarakeeb Les quartiers populaires du Caire sont jalonnés de pigeonniers, immenses structures en bois bricolées par des éleveurs de pigeons qui pratiquent là une activité sportive. Un pigeon et son éleveur partent d’Égypte pour arriver en Seine-Saint-Denis. Dans ce nouvel environnement d’architecture, ceux-ci sont confrontés à des sentiments de solitude et d’isolation. Tarakeeb explore les thématiques de l’exode, de la solitude et de la liberté, approchant tout en poésie des questions politiques de migration entre la France et le Moyen-Orient. Par le théâtre d’ombres, on s’envole avec les oiseaux à la découverte des panoramas du Caire et de l’architecture des banlieues parisiennes. Tout public, à partir de 7 ans, 50 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles. ATELIER JEUNESSE Le spectacle sera précédé d’un atelier pour les enfants à partir de 7 ans, sur le théâtre d’ombres. Inscriptions auprès de la médiathèque : 01.55.25.49.10

Compagnie Hékau Hékau : la magie et la sorcellerie en égyptien ancien La cie Hékau est fondée par Nicole Ayach (franco-américaine) et Hany Hommos (égyptien), basée à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Ils créent la compagnie en 2017 en France après avoir travaillé ensemble sur des projets marionnettiques en Égypte, au Maroc, et en Arménie depuis 2012. Spécialisés en théâtre d’ombres et marionnettes géantes, la Cie Hékau crée des projets transculturels avec une dimension politique et une attention particulière à la construction des marionnettes. En 2020, Nicole Ayach prend la direction artistique de la compagnie. Distribution Avec : Nicole Ayach, Alix Sulmont, Abdallah Abozekry Direction artistique : Nicole Ayach Conception : Nicole Ayach et Hany Hommos Création musicale et sonore : Abdallah Abozekry Construction : Hany Hommos, Nicole Ayach, Alix Sulmont Scénographie : Alix Sulmont, Francois Martinier et le Théâtre Eurydice -ESAT Création lumière : Hany Hommos, Corentin Praud, Jean-Pierre Rigaud Remerciements : l’équipe du Théâtre Halle Roublot, l’équipe du Théâtre aux Mains Nues, Jean-Baptiste Manessier, Geneviève Bartoli, Jeannette Mogoun, Jean-Pierre Rigaud, Lison Brimboeuf, Maïlys Bessière Production Cie Hékau ; Coproduction Théâtre Halle Roublot-Cie le Pilier des Anges, Espace Périphérique; Soutien Théâtre aux Mains Nues, l’Usine UTOPIE-fabrique des arts de la marionnette, Théâtre de la Noue, Alliance Française de Port-Saïd. Ce projet a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile de France et l’aide à la création-diffusion de la Spedidam. Spectacle et atelier proposés en partenariat avec le Théâtre Aux Mains Nues. Spectacles -> Jeune public Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

2021-10-16T16:00:00+02:00_2021-10-16T17:00:00+02:00

Nicole Ayach / Hany Hommos

