THÉÂTRE D’OMBRES COCO CHANEL Rue des ateliers Colombelles, samedi 13 avril 2024.

THÉÂTRE D’OMBRES COCO CHANEL Rue des ateliers Colombelles Calvados

Venez découvrir grâce à notre théâtre d’ombres made in Micro-Folie, une mise en scène présentant le destin incroyable de la plus célèbre créatrice de mode française Coco Chanel. À l’issue de la représentation, nous vous proposons de réaliser un atelier en lien avec l’artiste.

Réservé aux enfants à partir de 6 ans / Durée 2h

Venez découvrir grâce à notre théâtre d’ombres made in Micro-Folie, une mise en scène présentant le destin incroyable de la plus célèbre créatrice de mode française Coco Chanel. À l’issue de la représentation, nous vous proposons de réaliser un atelier en lien avec l’artiste.

Réservé aux enfants à partir de 6 ans / Durée 2h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Rue des ateliers MICRO-FOLIE COLOMBELLES

Colombelles 14460 Calvados Normandie microfolie@colombelles.fr

L’événement THÉÂTRE D’OMBRES COCO CHANEL Colombelles a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer